Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen Plug Power erschließe sich mit strategischen Beteiligungen sukzessive neue Geschäftsfelder und Märkte. Das sei Teil der Strategie der Amerikaner. Dank einer Übernahme, die bereits vor zwei Monaten abgewickelt worden sei, sei nun der Sprung nach Japan gelungen. Daraus speise sich neue Wachstumsfantasie.Konkret liefere Plug Power einen 25 Kilowatt GenFuel-Elektrolyseur an die japanische Stadt Nagasaki. Damit sei im Grunde der Eintritt auf den japanischen Markt für "grünen Wasserstoff" erfolgt. Und das nur zwei Monate nach der Übernahme von Giner ELX, einem in Massachusetts ansässigen Unternehmen, das Elektrolyseur-Geräte herstelle, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten würden.Die Entwicklung öffne auch die Tür für weitere Investitionen in Japan. Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie habe in seinem Entwurf der grundlegenden Wasserstoffstrategie für 2017 festgestellt, dass "es notwendig ist, innovative Technologien für eine hocheffiziente Wasserelektrolyse zur Wasserstoffproduktion sowie ... hochzuverlässige, kostengünstige Brennstoffzellen zu entwickeln". Japans Interesse an der Weiterentwicklung von Lösungen für die Wasserstoffproduktion deute offenbar auf Interesse an den Plug-Power-Wasserstofflösungen hin.Darüber hinaus betrachte Plug Power diesen Einsatz als einen weiteren Schritt zur Erreichung der in seinem Plan für 2024 festgelegten Ziele: Bis 2024 solle ein Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Dollar erzielt und bis 2024 mehr als 50 Prozent grüner Wasserstoff genutzt werden.Auch wenn das Papier nicht mehr günstig ist, bleiben investierte Anleger unbedingt an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link