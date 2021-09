Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (17.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien befänden sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Die große Frage: Komme noch mal Schwung in die Titel? Wer eine Antwort auf diese Frage finden wolle, könne sich zum Beispiel die fundamentalen Einschätzungen von Analysten anschauen. Bei Plug Power sehe die Lage gut aus - eigentlich.Das Kursziel der Analysten liege auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Durchschnitt bei 40,05 Dollar. Das impliziere knapp 55 Aufwärtspotenzial für die Aktie.Die Bloomberg-Datenbank verzeichne 16 Kaufempfehlungen, sechs Halteempfehlungen und nur zwei Verkaufsempfehlungen. Auffällig sei allerdings, dass die Analysten bei Wasserstoff-Aktien in der Regel sehr trendfolgend agieren würden. Als Plug Power gestiegen sei, seien die Kursziele nach oben angepasst worden. Nach dem großen Fall hätten Analysten nach und nach ihre Kursziele gesenkt.Dass die Kursziele teils deutlich über dem aktuellen Kurs lägen, impliziere, dass Plug Power zumindest aus fundamentaler Sicht derzeit einen näheren Blick wert sein könnte. Wasserstoff-Aktien würden jedoch zumindest in einer ausgedehnten Korrekturphase stecken. Einzelinvestments würden sicher daher vorerst eher nicht aufdrängen. Plug Power sei aber Mitglied im E-Wasserstoff Nordamerika Index, der Anlegern ein einfaches, diversifiziertes Investment in die Branche ermögliche. Zudem könnten Anleger unter Umständen auch von einer Seitwärtsphase bei der Plug Power-Aktie profitieren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: