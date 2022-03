XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Russlands Krieg gegen die Ukraine habe die Energiemärkte auf der ganzen Welt in Aufruhr versetzt. Immer mehr Staaten würden nun die Bemühungen um den Aufbau einer neuen Energieinfrastruktur vorantreiben. Die Wasserstoff-Technologie spiele dabei eine immer größere Rolle. Plug Power sollte davon profitieren.Nach einem Tief im Januar hätten die Papiere von Plug Power wieder ordentlich Gas gegeben. Der Krieg in der Ukraine dürfte für den Pure-Player eine Art Sonderkonjunktur bedeuten. Denn mit der Abkehr von russischem Öl und Gas komme das Thema Wasserstoff wieder nach oben auf die Agenda.Die Experten stimme das scheinbar auch positiv. Denn von den 26 Analysten, die laut Bloomberg die Aktie covern würden, rate aktuell niemand zum Verkauf. Stattdessen würden nur fünf Experten derzeit nicht einsteigen. Damit würden 80 Prozent der Befragten den Kauf der Plug Power-Aktie empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel betrage auf Sicht von zwölf Monaten 41,50 Dollar, was 46 Prozent Aufwärtspotenzial biete.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:25,63 EUR +0,65% (31.03.2022, 10:41)