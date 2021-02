Börsenplätze Plug Power-Aktie:



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe seine mit Spannung erwartenden Q4-Zahlen publiziert. Diese lägen jedoch deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Folglich verliere die Plug Power-Aktie im US-Handel kräftig an Wert, das Chartbild trübe sich wieder ein.Der Bruttoumsatz sei in Q4 auf 96 Mio. Dollar gewachsen, den Verlust je Aktie beziffere Plug Power auf 1,12 Dollar. Damit liefere der Brennstoffzellen-Spezialist schlechtere Zahlen ab, als Analysten erwartet hätten. Die Experten seien von Erlösen in Höhe von 87 Mio. Dollar bei einem Verlust je Aktie von 0,10 Dollar ausgegangen.Im gesamten Geschäftsjahr habe Plug Power einen Bruttoumsatz in Höhe von 337 Mio. Dollar erzielt und damit 42,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der ausgewiesene Umsatz und das Ergebnis seien aber durch zusätzliche Kosten in Höhe von 456 Mio. Dollar im vierten Quartal belastet worden.Der Ausblick für das laufende Jahr falle indes positiv aus und die erhöhte Prognose für die Bruttoumsatzerlöse von 475 Mio. Dollar sei bekräftigt worden. Für die Wachstumsstrategie stünden weitere Investitionen an, wofür fünf Milliarden Dollar an Barmitteln zur Verfügung stünden.Die Plug Power-Aktie gehört auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link