Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

54,11 EUR -0,02% (26.01.2021, 12:48)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

54,11 EUR -0,84% (26.01.2021, 12:33)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

65,72 USD -1,72% (25.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wenn Plug Power am heutigen Dienstag gegen 14:30 Uhr deutscher Zeit seine Bücher öffne, werde sich zeigen, ob das US-Unternehmen den hohen Markterwartungen gerecht werden könne. Sollten diese übertroffen werden, dürfte die Aktie weiter zulegen und einen Leerverkäufer zusätzlich unter Druck setzen.Laut earningswishpers.com werde Plug Power für das vierte Quartal einen Verlust von sieben Cent je Aktie bei einem Umsatz von 77,3 Mio. USD verkünden. Im Vorjahresquartal habe der Brennstoffzellen-Spezialist Erlöse von 69,8 Mio. USD bei einem Negativergebnis von sechs Cent je Aktie erwirtschaftet.Könne Plug Power die hohen Erwartungen deutlich übertreffen, dürfte die Aktie das 52-Wochen-Hoch bei 73,90 USD ansteuern. Gelinge es, dieses Nachhaltig zu überwinden, seien aus charttechnischer Sicht Kurse bis zum 2005er-April-Hoch bei 82 USD möglich.Bei Plug Power könnte heute möglicherweise die Richtung für die nächsten Wochen gestellt werden. Zudem stimme das Chartbild positiv. Investierte Anleger sollten daher an Bord bleiben, Neueinsteiger können bei einem Sprung über die Marke von 67,50 Dollar (umgerechnet 55,63 Euro) zugreifen. Zur Absicherung wird ein Stopp bei 40 Euro (rund 48,56 Dollar) empfohlen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: