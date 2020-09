Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (03.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.2020 sei das Jahr des Wasserstoffs. Der beste Hot-Stock seit Januar aus diesem Sektor sei McPhy mit einem Plus von bis zu 500 Prozent. Aber auch Plug Power habe nunmehr innerhalb eines Jahres sehr erfreuliche 430 Prozent zugelegt. Die große Chance: Grüner Wasserstoff könnte dank Förderungen bis 2030 schlagartig günstiger werden - was absehbar viele Geschäftsmodelle in diesem Bereich hochprofitabel machen könne.So habe etwa Microsoft jüngst darauf hingewiesen, dass die Kosten für Wasserstoff seit 2018 bereits 75 Prozent gefallen seien. Die Experten von Wood Mackenzie würden nun glauben, dass bis 2040 die Kosten für grünen Wasserstoff (aus Solar und Wind) um weitere 64 Prozent fallen und damit weltweit die Produktion aus fossilen Brennstoffen schlagen würden.Nach der Realisierung von teils enormen (Teil-)Gewinnen bei Plug Power, McPhy und PowerCell hätten die Experten im Depot 2030 des "Aktionär" Hot Stock Report nun Budget für eine weitere Wette im Wasserstoff-Sektor frei - und würden es jetzt einsetzen. Sie würden einen erfahrenen US-Player kaufen, der direkt von diesem Kosten-Break-Even profitiere und seit Jahrzehnten enormes Know-how aufgebaut habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: