Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,63 EUR -7,08% (21.09.2020, 10:49)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,792 EUR -3,64% (21.09.2020, 10:33)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,56 USD +5,61% (18.09.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power habe am Freitag von neuen Analystenkommentaren profitiert. Dank dieser hätten sich die Papiere am Freitag in einem rauen Marktumfeld behauptet und seien mit einem Plus von 5,6 Prozent aus dem Handel gegangen. "Der Aktionär" verrate, wo die neuen Kursziele lägen und wie Anleger jetzt handeln sollten.Kurz vor dem Wochenende hätten sich in der Vorwoche gleich zwei Analysten zu Wort gemeldet: Jeff Osborne von Cowen und Stephen Calder Byrd von Morgan Stanley.Osbrone bleibe weiter positiv für den Brennstoffzellenhersteller gestimmt und empfehle die Aktie mit einem Kursziel von 15,00 Dollar zum Kauf. Der Morgan Stanley-Analyst Stephen Calder Byrd habe sich hingegen zurückhaltender geäußert. Er sehe die Papiere als Halteposition, habe das Kursziel jedoch von 9,25 Dollar auf 10,25 Dollar angehoben.Auch das Gros der von "Bloomberg" befragten Analysten bleibe positiv gestimmt: Derzeit würden neun Analysten zum Kauf raten, zwei würden die Papiere als Halteposition sehen und keiner empfehle sich von den Papieren zu trennen. Das Kursziel des Analysten-Konsenses liege bei 13,41 Dollar.Anleger, die dem "Aktionär" in Ausgabe 21/20 folgten, sind bereits 180 Prozent im Plus und lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori. Neueinsteiger sollten indes den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch abwarten. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link