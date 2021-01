XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

54,00 EUR +3,99% (25.01.2021, 12:04)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

66,87 USD +4,99% (22.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Mit einem Kurssprung von rund 5% auf 66,87 USD habe sich die Plug Power-Aktie am vergangenen Freitag aus dem Handel verabschiedet. Dabei habe sie die obere Begrenzung der Dreiecksformation bei 63,10 USD überwunden und damit ein neues Kaufsignal generiert. Gelinge es, das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 73,90 USD zu überwinden, dürfte die Plug Power-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen und Kurs auf das 2005er-Hoch bei 82 USD nehmen. Sollte dem Titel wider Erwarten der Ausbruch nicht gelingen, stelle das Gap im Bereich von 60,83 bis 54,35 USD eine erste Auffangmarke dar.Plug Power sende wieder bullishe Signale. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Neueinsteiger könnten bei einem Schlusskurs oberhalb von 67,50 USD zugreifen. Ein Stoppkurs bei 40 Euro (umgerechnet 48,57 USD) sichere nach unten ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:54,24 EUR -1,11% (25.01.2021, 12:19)