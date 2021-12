Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,92 EUR -2,22% (14.12.2021, 15:41)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,075 EUR -3,84% (14.12.2021, 15:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

32,23 USD -2,98% (13.12.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (14.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am Dienstag eine weitere Partnerschaft verkündet. Gemeinsam mit einem nordamerikanischen Transportunternehmen wolle der Wasserstoff-Spezialist seine Lieferkapazitäten weiter ausbauen und so anderen Unternehmen eine bequeme Option zum Bezug von Wasserstoff anbieten. An der Börse setze die Plug Power-Aktie derweil ihren jüngsten Trend fort.Konkret hatbe Plug Power mit Certarus, einem führenden Transportunternehmen von komprimiertem Erdgas in Nordamerika, eine langfristige Liefer- und Logistikvereinbarung geschlossen. Ab dem ersten Quartal 2022 sollten dann pro Tag bis zu 10 Tonnen grüner Wasserstoff über die Logisitikplattform von Certarus mit einer Flotte von Druckgas-Lieferanhängern an die Endkunden von Plug Power von Certarus ausgeliefert werden.Die zusätzlichen Lieferungen würden dabei nur einen kleinen Teil von Plug Powers Ziel ausmachen, bis 2025 pro Tag 500 Tonnen auszuliefern. 2028 wolle der Konzern bereits 1.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag über sein Netzwerk an Unternehmen verteilen.Neben reinen Wasserstoff-Transporten umfasse das Abkommen zudem die Auslieferung anderer Plug Power-Produkte. Hierzu würden beispielsweise die GenSure Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatorsysteme zählen, die ein herkömmliches Notstromdieselaggregat ersetzen könnten.Auch wenn sich das Chartbild von Plug Power zuletzt eingetrübt habe, mache der Konzern mit neuen Übernahmen und Kooperationen derzeit viele Schritte in die richtige Richtung. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für die Plug Power-Aktie daher weiter zuversichtlich.Bereits investierte Anleger bleiben an Bord, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. Ein Stoppkurs bei 26,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link