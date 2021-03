Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (22.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie zähle nach einem Plus von 5,3 Prozent am Freitag auch am Montag zu den Gewinnern. Das Papier des Brennstoffzellenherstellers liege vorbörslich 1,1 Prozent auf 38,72 Dollar zu. Das Chartbild verbessere sich damit weiter. Die Experten an der Wall Street sähen für Plug noch viel Luft nach oben.So schnell könne es gehen: Exakt 2,30 Dollar würden noch fehlen - und Plug Power notiere wieder oberhalb des im Juni begonnenen Aufwärtstrends. Parallel hätte die Aktie dann auch die 100-Tage-Linie zurückerobert und ein klares Kaufsignal geliefert. Als nächster markanter Widerstand würde die 50-Tage-Linie in den Fokus rücken. Sie verlaufe aktuell bei 55,34 Dollar.Als erste Unterstützung fungiere die 30-Dollar-Marke, der bisherige Tiefstand im laufenden Jahr. Würde die Aktie unter diese Schwelle fallen, sei als nächstes die 200-Tage-Linie (25,66 Dollar) in den Fokus gerückt.Laut den Analysten sei Plug Power auf dem gegenwärtigen Niveau viel zu günstig bewertet. Zwölf Experten sähen in der Aktie derzeit einen Kauf, zwei würden "Halten" sagen, einer "Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel laute auf 61,64 Dollar, was einem Kurspotenzial von aktuell 61 Prozent entspreche.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link