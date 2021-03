XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.03.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Plug Power: Bilanz-Schock für Anleger - AktienanalyseSchock für die Aktionäre von Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG): Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer KPMG ist der Brennstoffzellen-Spezialist zu dem Schluss gekommen, dass die Jahresabschlüsse angepasst werden müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Ursache für den Schritt seien Fehler in der Rechnungslegung, die hauptsächlich auf mehrere nicht zahlungswirksame Posten zurückzuführen seien. Daher müssten die Bilanzen neu aufgestellt werden. Der Vorstand versuche die Lage zu beruhigen: "Seit unserer Gründung vor fast 25 Jahren ist Plug Power stolz darauf, transparent und integer zu arbeiten, und wir bemühen uns, das Problem so schnell wie möglich zu lösen", so Cheflenker Andy Marsh."Wichtig ist, dass keine Auswirkungen auf unsere Cash-Position, den Geschäftsbetrieb oder die Wirtschaftlichkeit von Geschäftsvereinbarungen zu erwarten sind. Wir setzen unsere Mission fort, Kunden mit hochmodernen Brennstoffzellen- und grünen Wasserstofflösungen zu versorgen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere starke Geschäftsdynamik und marktführenden Technologien unabhängig und gemeinsam mit unseren Joint-Venture-Partnern nutzen können, um die bedeutenden Geschäftsmöglichkeiten in dieser schnell wachsenden Branche zu nutzen." Demnach sollten die Vorgänge keine Auswirkung auf die Geschäftsentwicklung haben.Das Unternehmen gehe weiterhin davon aus, dass es seine zuvor festgelegten Bruttoabrechnungsziele von 475 Mio. Dollar 2021, 750 Mio. Dollar 2022 und 1,7 Mrd. Dollar 2024 erreichen werde. Bis Anleger neues Vertrauen fassen würden, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. (Ausgabe 11/2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:28,70 EUR +1,09% (25.03.2021, 10:36)