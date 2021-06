Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,76 EUR +0,56% (10.06.2021, 10:08)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,38 EUR -2,42% (10.06.2021, 09:48)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

32,43 USD -3,17% (09.06.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (10.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach langer Zeit habe die Plug Power-Aktie wieder einmal eine größere schwarze Kerze im Chart ausgebildet. Das Papier des US-Brennstoffzellenherstellers habe am Vortag 1,06 USD oder 3,2% verloren und damit den Mitte Mai gestarteten Höhenflug beendet. Mancher Anleger möge sich jetzt fragen, ob das der Beginn einer groß angelegten Korrektur oder doch nur eine gesunde Konsolidierung sei.Im Ernst: Nach einer Kursrally von 86% zwischen Mitte Mai und dem Dienstag dieser Woche sei eine kleine Korrektur durchaus nachvollziehbar und auch gesund. Nach Meinung des "Aktionärs" habe Plug Power noch mehr Luft nach unten, ohne dass aber die charttechnische Ampel wieder auf Rot umschalte.Wünschenswert wäre es, wenn die Plug Power-Aktie die viel beachtete 200-Tage-Linie verteidigen würde. Diese verlaufe bei 31,43 USD und somit rund 3% unter dem Schlusskurs von Mittwoch. Falls die Marke nicht halte, wäre dies allerdings auch kein Beinbruch, solange der massive Unterstützungsbereich bei 30 USD nicht nachhaltig unterschritten werde. Erst dann könnte eine Korrektur kräftiger ausfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: