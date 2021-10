Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,615 EUR +0,77% (15.10.2021, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,225 EUR -4,22% (14.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,81 USD -5,30% (14.10.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (15.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power habe rund um das eigens durchgeführte Symposium mit einigen richtig guten Nachrichten aufwarten können. Darunter seien auch die Joint Venture-Pläne, die die US-Amerikaner mit Fortescue Future Industries (FFI) in Australien vorantreiben würden. Dort solle etwas Großes entstehen.Dem Vernehmen nach hätten die Unternehmen eine Absichtserklärung für ein Joint Venture zu gleichen Teilen zum Bau einer Gigafactory im australischen Distrikt Queensland unterzeichnet. Die Fabrik solle eine Fertigungskapazität von zwei Gigawatt besitzen.In der Anlage sollten dann PEM-Elektrolyseure gefertigt werden, "mit der Möglichkeit, in Zukunft auf Brennstoffzellensysteme und andere wasserstoffbezogene Betankungs- und Speicherinfrastrukturen zu expandieren", heiße es weiter.Plug Power-Chef, Andy Marsh, sehe in den Märkten Australien und Neuseeland "eine große Marktchance". "Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrolyseure haben eine große Zukunft, da die Welt ihre Emissionen reduziert. Grüne Energie, grüner Wasserstoff, grünes Ammoniak und Brennstoffzellen, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden, sind unerlässlich, um einen Planeten mit einem hohen Lebensstandard zu erhalten, der ewig währt", so der Firmenlenker weiter.Die Volatilität dürfte auch künftig hoch bleiben, der interessante Wert eignet sich also weiterhin nur für den risikobewussten Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: