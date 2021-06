XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,995 EUR +1,61% (03.06.2021, 09:46)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

30,69 USD -0,65% (02.06.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (03.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Plug Power: Anlegervertrauen kehrt zurück - AktienanalyseVor wenigen Wochen mussten die erfolgsverwöhnten Aktionäre von Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) einen Schock verkraften, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Brennstoffzellenspezialist sei nach Rücksprache mit seinen Wirtschaftsprüfern zu dem Schluss gekommen, dass die Jahresabschlüsse angepasst werden müssten. Ursache seien Fehler in der Rechnungslegung gewesen, die hauptsächlich auf mehrere nicht zahlungswirksame Posten zurückzuführen seien. Obwohl der Vorstand beteuert habe, dass die Vorgänge keine Auswirkung auf die weitere Geschäftsentwicklung haben würden, hätten Anleger panisch reagiert. Die ohnehin schon angeschlagene Aktie habe sich nach der Schreckensmeldung mehr als halbiert. Gegenüber den Anfang des Jahres erreichten Höchstständen hätten sogar Verluste von rund 75 Prozent zu Buche gestanden.Nun habe der Brennstoffzellenspezialist Entwarnung gegeben. Plug Power habe seine Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre korrigiert. Der Bruttoumsatz und der Ausblick des Unternehmens seien von den Anpassungen unbeeinflusst geblieben. Daraufhin habe die Aktie eine Erleichterungsrally gestartet. Gegenüber den Tiefs sei es bis dato um mehr als 50 Prozent nach oben gegangen. Trotzdem sei die Aktie auch auf dem aktuellen Niveau noch immer sehr hoch bewertet. (Ausgabe 21/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:24,90 EUR -0,95% (03.06.2021, 10:08)