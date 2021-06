Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie sei gerade auf einem guten Weg, die Kurve zu bekommen. Nach dem starken Kursverfall der letzten Monate habe der Wert bereits wieder knapp 80% zulegen können. Seit Montag stünden rund 8% zu Buche. Das gemeinsame Joint Venture mit Renault und ein starkes Kaufsignal hätten dabei beflügeln können. So gehe es jetzt weiter.Die Plug Power-Aktie wirke wieder wie entfesselt. Nach dem monatelangen Kursmassaker gehe es für den Wert seit den Q4-Zahlen des gebrochenen Geschäftsjahres am 11. Mai wieder steil nach oben. Nur wenige Tage nach den Zahlen habe der Kurs die Abwärtstrendlinie bei 23,50 USD durchbrochen und habe damit den Rebound bestätigt.Beflügelt von diesem Kaufsignal habe sich die Plug Power-Aktie dynamisch bis an die massive Widerstandszone bewegt, die vom Zwischenhoch bei 29,69 USD, der 30-USD-Marke und der 200-Tage-Linie bei 30,76 USD ausgehe. Dank des gutem Newsflows hätten diese Marken am Montag erfolgreich überschritten werden können. Zudem habe der MACD-Indikator dabei die Nulllinie überwunden und verstärke damit das Kaufsignal. Kurse bis an das 2020er-Hoch bei 37,51 USD seien nun aus charttechnischer Sicht wahrscheinlich. Darüber diene die 100-Tage-Linie bei 40,73 USD als nächstes Etappenziel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: