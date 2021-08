XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,875 EUR +3,72% (24.08.2021, 11:24)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,32 USD +4,50% (23.08.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (24.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.In den letzten vier Wochen sei die Plug Power-Aktie in einer relativ engen Range gependelt. Diese verlaufe von der Unterkante bei 24,52 Dollar bis zur Oberkante bei 28,40 Dollar. Am 10. August habe das Papier einen Ausbruch versucht und ein neues lokales Hoch bei 30,25 Dollar ausgebildet. Das Momentum sei aber nicht nachhaltig genug gewesen und der Kurs sei erneut abgesackt. In der vergangenen Woche sei der Preis kurzzeitig aus der Range nach unten gefallen. Es sei ein neues Mehrwochentief bei 23,53 Dollar erreicht worden.Zum Wochenstart zeige sich der Wasserstoff-Sektor nun freundlich und auch die Plug Power-Aktie habe am gestrigen Montag um 4,5 Prozent zulegen können. Damit notiere das Papier nun wieder in der zuvor gebildeten Range. Das Volumen-Peak stabilisiere den Kurs in diesem Bereich weiterhin. In der aktuellen Lage sei eine Erholung wahrscheinlicher als ein weiterer Kurseinbruch. Das Momentum sei allerdings momentan relativ träge und so könne sich die Erholung noch über weitere Wochen ziehen.Die Lage bei Plug Power-Aktie verbessere sich in der neuen Woche. Die Zeichen stünden auf Erholung, aber Anleger sollten eine entsprechende Risikobereitschaft und Geduld bei einem Einstieg mitbringen. Der Stopp werde unter das Mehrmonatstief bei 18 Dollar (14 Euro) gesetzt. Als erstes Etappenziel wird die Marke bei 35 Dollar (30 Euro) angestrebt, hier verläuft aktuell auch der GD200, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:21,865 EUR +1,37% (24.08.2021, 11:42)