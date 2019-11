Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Während die Nel-Aktie von guten Ergebnissen im dritten Quartal profitieren könne, würden die Papiere des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power zurückfallen - trotz bestätigter Prognosen.Für das laufende Geschäftsjahr peile Plug Power unverändert Bruttoabrechnungen zwischen 235 und 245 Millionen Dollar an. Im dritten Quartal 2019 stünden 61 Millionen Dollar in den Büchern. Unter dem Strich habe Plug Power einen Fehlbetrag von 0,09 Dollar erzielt. Analysten hätten mit einem US-Cent weniger Verlust im Berichtszeitraum gerechnet.Der reine Nettoumsatz habe sich im Berichtszeitraum auf 56,4 Millionen Dollar belaufen. Das entspreche einem Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und liege damit leicht über der Konsensschätzung von 55,6 Millionen Dollar.Investierte Anleger halten an der Position fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten positive Chartsignale abwarten. (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: