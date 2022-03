XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (01.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Trotz der weltweiten Spannung infolge des Ukrainekriegs gehe es für die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Spezialisten steil aufwärts. Die Aktien von Plug Power und Ballard Power (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB) hätten ausgehend vom Tief innerhalb von drei Handelstagen jeweils knapp 40 Prozent zulegen können. Das seien die Gründe.Da die geopolitischen Spannungen extrem hoch seien, würden die Energiepreise sprunghaft ansteigen. Brent Öl habe kürzlich die 100-Dollar-Marke geknackt und sei damit so teuer wie zuletzt im Jahr 2014. Es sei daher nicht verwunderlich, dass sich die Anleger H2-Aktien wieder mehr widmen würden, da deren Wasserstoffantrieb eine Alternative zum Öl wäre.Die zuletzt stark gebeutelten Papiere von Plug Power, Ballard Power könnten im Zuge dieser Dynamik ihren Abwärtstrend vor erst stoppen. Doch Anleger sollten sich noch nicht zu früh freuen. Es sich wichtig zu erkennen, dass die aktuelle Beliebtheit von Plug Power, Ballard Power Systems und Co nicht auf grundlegenden Verbesserungen der zugrunde liegenden Unternehmen beruhe. Folglich sollten diese Aktien nicht als konservative Ansätze zur Abmilderung des Risikos eskalierender Ölpreise angesehen werden.