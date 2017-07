Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,06 Euro -1,25% (24.07.2017, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD2,38 -2,46% (24.07.2017, 15:47)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.

(24.07.2017/ac/a/n)

Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Craig Irwin von Roth Capital:Der Aktienanalyst Craig Irwin vom Investmenthaus Roth Capital empfiehlt Anlegern laut einer Aktienanalyse die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zu verkaufen.Plug Power Inc. habe den Deal mit Wal-Mart Stores ausgeweitet. Zusammen mit der Vereinbarung mit Amazon.com sollte die Umsatzvisibilität zunehmen.Allerdings sieht Analyst Craig Irwin durch das Abkommen mit Wal-Mart eine Erosion der zukünftigen Erlöse, Margen und Gewinne.Die Aktienanalysten von Roth Capital stufen in ihrer Plug Power-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein und bestätigen das Kursziel von 1,30 USD.Stuttgart-Aktienkurs Plug Power-Aktie:2,07 Euro +5,35% (24.07.2017, 15:32)