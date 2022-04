XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (22.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten setze seinen wilden Ritt weiter fort. Erst habe der Walmart-Deal für ein Kursfeuerwerk gesorgt, nun aber seien die Gewinne nach den heftigen Rücksetzern der letzten beiden Handelstage wieder dahin. Alleine am Donnerstag habe die Plug Power-Aktie einen Verlust von 14,2% erleiden müssen.Zusammen mit weiteren Big-Playern der Wasserstoff-Branche habe die Plug Power-Aktie am Donnerstag kräftig im Minus geschlossen. Hauptgrund dürfte die neuesten Aussagen des US-Notenbankvorsitzenden Jay Powell sein. Die US-Notenbank müsse schneller handeln als in der Vergangenheit, um die hohe Inflation einzudämmen, habe Powell am Donnerstag in einer Debatte mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) gesagt.Unter der Zinsangst, die sich besonders stark auf Wachstumstitel wie Plug Power auswirke, sei der Titel am gestrigen Donnerstag während der stark dynamischen Abwärtsbewegung unter die Aufwärtstrendlinie bei 26,50 USD sowie unter die Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 25,33 USD gefallen. Selbst der Unterstützungsbereich zwischen 23,50 und 25,00 USD sei knapp unterschritten worden.Neueinsteiger sollten im Zuge der aktuellen Abwärtsdynamik vorerst eine Stabilisierung abwarten. Denn sollte der Bereich zwischen 23,50 und 25 USD nicht prompt überwunden werden, sei die Wahrscheinlichkeit auf weitere Rücksetzer hoch. Langfristig ausgerichtete Anleger sollten die Plug Power-Aktie jedoch aufgrund der lukrativen Aussichten auf der Watchlist lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2022)