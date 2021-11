Ab dem nächsten Jahr möchte Play Magnus seinen Fokus noch stärker auf die Lernplattform Chessable und die schulischen Märkte (Etablierung von Schach als Schulunterricht) in den USA richten.



Die Zahlen von Play Magnus seien diesmal eher gemischt ausgefallen. Das Unternehmen könne nach wie vor sehr stark organisch wachsen. Unter anderem weil die Qualität seiner Schachdienste sich von Quartal zu Quartal verbessere und die bestehenden Nutzer bereit seien, mehr Geld für diese auszugeben. Allerdings brauche Play Magnus Lösungen, um die Zahl seiner zahlenden Nutzer zu steigern. Gerade solche globalen Events wie die anstehende Schachweltmeisterschaft (Beginn am Mittwoch in einer Woche) bieten Play Magnus große Chancen zur Erhöhung der Markenbekanntschaft und Beschleunigung des Nutzerwachstums, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Play Magnus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

1,89 EUR -4,35% (17.11.2021, 15:43)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

18,54 NOK -5,50% (17.11.2021, 15:42)



ISIN Play Magnus-Aktie:

NO0010890726



WKN Play Magnus-Aktie:

A2QDZX



Ticker-Symbol Play Magnus-Aktie:

6H5



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (17.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Play Magnus habe heute die Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal 2021 präsentiert. Die Zahlen hätten diesmal nicht vollständig überzeugen können. Play Magnus wachse weiterhin dreistellig beim Umsatz und den Bookings. Beim Wachstum der zahlenden Kunden gebe es dagegen noch Aufholbedarf.Die Norweger hätten ihre Q1-Erlöse im Vorjahresvergleich um beeindruckende 176 Prozent auf 5,5 Mio. Dollar steigert. Die Bookings seien um 210 Prozent auf 6 Mio. Dollar gewachsen. Das organische Wachstum der Bookings (also ohne Übernahmen zu berücksichtigen) habe satte 149 Prozent betragen.Die hohen Investitionskosten in die Meltwater Champions Chess Tour und den Ausbau der Dienste hätten noch zu einem negativen EBITDA von minus 3,7 Mio. Dollar geführt. Play Magnus plane jedoch bereits im nächsten Jahr den Break-even zu erreichen.Die Zahl der monatlich zahlenden Kunden habe bei 60.300 und damit 69 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Das Problem: Im Vorquartal (Q2 2021) habe dieser Wert bei 60.600 gelegen.Play Magnus habe seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt und erwarte weiterhin Bookings von 23 bis 25 Mio. Dollar."Mit 650 Millionen Schachspielern weltweit haben wir gerade erst begonnen, das Potenzial von Schach als Spiel-, Sport- und Bildungsinstrument zu erschließen. Wir verfügen über eine starke Finanzplattform und richten unser Unternehmen weiterhin auf langfristiges Wachstum aus", habe Andreas Thome, CEO der Play Magnus Group gesagt.Der Manager habe nochmal unterstrichen, dass Play Magnus gerade im Bereich der Bildungsangebote, die in diesem Jahr um viele qualitative Inhalte ausgebaut worden seien, starkes Wachstum habe verbuchen können. Zudem hätten die Norweger in Q3 ihr E-Sport-Geschäft durch Sponsoring-Partnerschaften und strategische Kooperationen mit MasterCard und anderen namhaften Unternehmen weiter stärken können.