Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (13.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Play Magnus-Aktie habe in den vergangenen Tagen ihre Korrektur ausgeweitet und notiere derzeit in der Nähe ihres Jahrestiefs. Grund dürfte die Schwäche des Gesamtmarktes sein, die viele Wachstumswerte in die Tiefe gerissen habe. Gerade bei Play Magnus könnten Anleger aber etwas optimistischer in die Zukunft blicken.Magnus Carlsen, Gründer von Play Magnus Group, habe am vergangenen Freitag seinen Titel verteidigt und sei zum fünften Mal Schachweltmeister geworden. Diese Nachricht sei für die operative Entwicklung des jungen norwegischen Start-ups gar nicht hoch genug einzuschätzen.Carlsen sei nicht nur Hauptaktionär der Group, sondern erfülle als Markenbotschafter auch eine wichtige Funktion innerhalb des Unternehmens. Gerade, was das Thema Sponsorings anbetreffe, sei Carlsen für Play Magnus von unschätzbarem Wert.So hätten die Norweger im Oktober MasterCard als Partner für Meltwater Champions Chess Tour gewonnen, weil Carlsen sich bereit erklärt habe, zusammen mit anderen Spitzensportlern wie Lionel Messi, Naomi Osaka, Crystal Dunn und Dan Carter als Markenbotschafter des Finanzdienstleisters in Erscheinung treten.Die Schachweltmeisterschaft sei gleich in doppelter Hinsicht wichtig für Play Magnus gewesen. Zum einen weil das Zugpferd der Firma Magnus Carlsen dort zur Titelverteidigung angetreten sei und seinen Weltmeistertitel erfolgreich habe verteidigen können. Zum anderen weil die Norweger das Event weltweit übertragen hätten, was sich positiv auf den Einnahmen im vierten Quartal auswirken dürfte. Last but not least dürfte Play Magnus im Zuge der Weltmeisterschaft seine Bekanntschaft weltweit gesteigert unf neben der Partnerschaft mit Concordium auch neue Nutzer gewonnen haben.Nun liege es an den Investoren diese positive operative Entwicklung von Play Magnus zu honorieren, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)