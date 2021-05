Geduld ist und bleibt schließlich eine der wichtigsten Tugenden für erfolgreiche Investoren und Börsianer, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Play Magnus.



Börsenplätze Play Magnus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

1,716 EUR +2,75% (07.05.2021, 12:11)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

17,16 NOK -0,81% (07.05.2021, 12:05)



ISIN Play Magnus-Aktie:

NO0010890726



WKN Play Magnus-Aktie:

A2QDZX



Ticker-Symbol Play Magnus-Aktie:

6H5



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (07.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus kenne seit Tagen nur eine Richtung: steil abwärts. Mittlerweile habe sich das Papier seit dem Hoch bereits halbiert. Viele Anleger würden sich verwundert die Augen reiben. Spreche doch aus fundamentaler Sicht kaum etwas für den Verkauf des Titels. "Der Aktionär" analysiere.Ein Grund für den Abverkauf dürfte die Sorge vieler Anleger sein, dass das Nutzerwachstum bei Play Magnus nicht nachhaltig sei und dass nach der Überwindung der Pandemie das Interesse am Online-Schach abflaue. Aus Sicht des "Aktionär" seien solche Sorgen jedoch überzogen.In der Zeit nach Corona würden in der Tat viele Schachturniere wieder offline ausgetragen. Zudem dürften sich die Schachspieler wieder in Schachklubs zum Training treffen. Das heiße jedoch noch lange nicht, dass Online-Schach auf dem absteigenden Ast sei.Ganz im Gegenteil. Corona habe im Schach nur einen Trend bestätigt und beschleunigt, der sich schon davor etabliert habe. Das Internet biete zahlreiche Möglichkeiten für Schachspieler, die sonst offline kaum möglich seien. Man könne sich online jederzeit mit Schachspielern verschiedener Spielstärke messen, Kurse belegen, diverse Trainings absolvieren und Live-Turniere von Großmeistern verfolgen. Und das alles in den eigenen vier Wänden.Und die monatliche Abo-Gebühr von Play Magnus für Premium-Mitgliedschaft (bei Chess24.com betrage diese 14,99 Euro) könnten die meisten Schachspieler stemmen. Schließlich würden diese auch die Mitgliedsgebühr im Schachclub oder die Reisekosten und Antrittsgelder bei Turnieren bezahlen, an welchen sie teilnehmen würden.Aktuell finde weltweit eine Umschichtung von Wachstums- in Value-Werte statt. Das Kapital fließe vermehrt in solide Value-Titel oder Werte, die durch die Wirtschaftserholung besonders profitieren dürften. Das sei auch der Grund, warum viele Wachstumsaktien, wie auch Play Magnus, in den letzten Tagen und Wochen auf Talfahrt gegangen seien und das trotz gut laufender Geschäfte und starker Quartalsergebnisse. Langfrist-Investoren sollten sich von dieser Entwicklung nicht verunsichern lassen, sondern sich weiterhin auf die fundamentalen Kriterien bei ihren Investments fokussieren."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Zukunft des Schachs auch nach der Überwindung der Pandemie im Internet liegen werde. Die Play Magnus Group sei auf dem besten Wege, diesen dauerhaften Trend zu kommerzialisieren und zu einem wichtigen Technologieunternehmen in Norwegen aufzusteigen. Anleger würden jedoch aktuell einen langen Atem benötigen.