Börsenplätze Play Magnus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

1,638 EUR +22,06% (12.01.2022, 11:57)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

16,50 NOK +22,22% (12.01.2022, 11:42)



ISIN Play Magnus-Aktie:

NO0010890726



WKN Play Magnus-Aktie:

A2QDZX



Ticker-Symbol Play Magnus-Aktie:

6H5



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (12.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Play Magnus-Aktie befinde sich schon seit Monaten in einem Abwärtstrend. Auch die Schachweltmeisterschaft habe der Aktie bisher keine positiven Impulse verleihen können. Heute schieße der Titel jedoch um über 20 Prozent nach oben. Grund: Einer der einflussreichsten Tech-Investoren der Welt Juri Milner investiere über sein Programm "Breakthrough Initiatives" 10 Millionen Dollar in die Play Magnus Group.Die Finanzierung erfolge im Rahmen einer privaten Platzierung. Es würden 4.864.753 neue Aktien zu einem Preis von 18,47 Norwegischen Kronen herausgegeben. Das entspreche einem Aufschlag von 37 Prozent gegenüber dem Kurs von heute früh. "Schach ist genau wie Wissenschaft und Mathematik eine der fortschrittlichsten und kreativsten Beschäftigungen des menschlichen Geistes. Diese Investition wird Magnus und sein Team unterstützen und das Wachstum des Schachs weltweit - insbesondere online - fördern", so Milner.Auch der Schachweltmeister und Gründer des Unternehmens Magnus Carlsen, der mit Milner seit Jahren befreundet sei, habe sich positiv zu Milners finanziellem Engagement geäußert: "Diese Investition wird dazu beitragen, den Sport einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Die Schachwelt und die Technologiebranche sind eng miteinander verzahnt, und es ist ermutigend, dass einige der größten Köpfe aus dieser Branche in unser Unternehmen investieren."Die Play Magnus-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link