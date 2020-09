So nachvollziehbar dieses Argument auch sei, würden sich die Experten als Anleger mit einem verhaltensorientierten Ansatz lieber genauer die Fälle anschauen, in denen Inkonsistenzen zu Tage treten würden. Warum, zum Beispiel, sei der Faktor Duration für Technologietitel wichtig, für andere erklärte Wachstumsbereiche des Marktes aber nicht? Warum sollte dies erklären, dass der NASDAQ im August um 10 Prozent zulegte, obgleich die Renditen der langfristigen US-Staatsanleihen gestiegen seien?



Tatsächlich seien niedrige Zinsen wohl möglicherweise eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um die extreme Neubewertung zu rechtfertigen. Eine Analyse von AQR Capital Management habe die empirische Beziehung zwischen der Duration und der Faktor-Performance untersucht und festgestellt, dass es eine solche Relation praktisch nicht gebe.



Bemerkenswert sei auch, dass die jüngste Korrektur in vielen Kommentaren als etwas Notwendiges und letztlich als gut für den Technologiesektor begrüßt worden sei. Derartige Argumente würden stets etwas eigen anmuten, könnten aber etwas verraten: Dahinter stecke der Wunsch, sich selbst etwas einzureden. Das könne bereits ein Hinweis darauf sein, dass Anleger hier nicht besonders rational agieren würden und sich beispielsweise mehr von ihren Gefühlen und Vorlieben würden leiten lassen.



Bei der Analyse des Marktes sollte man aber diese sehr kurzfristigen Verhaltensmuster nicht mit breiteren Trends verwechseln. Man habe zwar starke Kursgewinne und eine beachtliche Neubewertung erlebt, doch diese würden nach Einschätzung der Experten zum Großteil den fundamentalen Hintergrund widerspiegeln.



Viele Kommentare seien nach wie vor skeptisch: Mancher vergleiche die Situation heute mit der Technologieblase der späten 1990er Jahre, obwohl die Lage in Bezug auf die zugrunde liegende Rentabilität und das aktuelle Zinsniveau eine ganz andere sei.



Ein großer Teil dieses "blasen-ähnlichen" Kursverhaltens sei tatsächlich erst seit wenigen Monaten zu beobachten gewesen und sei inzwischen auch gar nicht mehr in dieser Form gegeben. Man dürfe nicht vergessen, dass Anleger bei Investments, die schwieriger zu bewerten seien, grundsätzlich mit einer höheren Volatilität rechnen müssten. Dies gelte mit Sicherheit für viele Technologietitel - heute mehr denn je. (22.09.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nach atemberaubenden Kursgewinnen in diesem Jahr verlor der US-Technologiesektor innerhalb von nur vier Handelstagen rund 10 Prozent, setzte wieder zur Erholung an und steht seither sehr unter Beobachtung, so Stuart Canning, Multi-Asset-Spezialist bei M&G Investments.Seit Beginn dieses Jahres habe der New York Stock Exchange FANG+ Index um 85 Prozent zugelegt. Zeitweise habe er sogar 50 Prozent über seinem Höchststand vor der Corona-Krise notiert. Verständlicherweise habe dies bereits einige Marktbeobachter skeptisch werden lassen. Es sei davon die Rede gewesen, dass diese Bewegungen sehr viel mehr mit der Jagd nach Rendite zu tun hätten als mit der Realität.Doch es gebe auch sehr gute Argumente, die gegen diese pessimistische Sichtweise sprechen würden. Die überdurchschnittliche Entwicklung des US-Marktes und des US-Technologiesektors sei weder neu noch für eine Welt im Lockdown völlig realitätsfremd. Man sollte zudem äußerst vorsichtig sein und nicht etwa glauben, dass der Markt oder gar ein bestimmter Sektor "dumm" wären.