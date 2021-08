Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) geriet im Zuge eines Sell-offs in der Vorwoche deutlich unter Druck und markierte ein neues Jahrestief, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend habe das Edelmetall wieder nach oben geschnippt, sei zuletzt aber in der Widerstandszone um 1.026 USD hängengeblieben. Eine abgeschlossene Bodenbildung liege nicht vor.



Bereits seit gestern zeige sich wieder Schwäche. Im heutigen Handel liege der Fokus auf den Supports bei 992,53 und 970,00 USD. Würden diese verteidigt und drehe der Platinpreis wieder nach oben ab, würde eine Bodenbildung so langsam Form annehmen. Darunter drohe eine weitere Verkaufswelle in Richtung 917,75 USD. Auf der Oberseite würden mehrere Horizontalen gestaffelt als technische Hürden warten. Der mittelfristige Abwärtstrend verlaufe derzeit im Bereich von 1.075 USD. (25.08.2021/ac/a/m)

