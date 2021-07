Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) führte in den vergangenen Wochen unter die Haltemarke bei 1.135 USD und an den Support bei 1.013 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf diesem Niveau sei im Juni eine Erholung gestartet, die allerdings schon kurz nach dem Erreichen der Hürde bei 1.135 USD gestoppt worden sei. Seither setze der Platinpreis in deutlichen Verkaufswellen wieder in Richtung des Tiefs von Mitte Juni zurück. Aktuell sei bereits die Unterstützung bei 1.066 USD unterschritten worden.



Sollte die derzeit erreichte Kursregion nicht für einen deutlichen Konter der Käuferseite genutzt werden, dürfte sich der anhaltend hohe Verkaufsdruck in einer Abwärtsbewegung bis 1.013 USD entladen. Es bestehe dann die Gefahr, dass auch dieser Support unterschritten werde und Platin weiter bis 988 USD und später bis 948 USD falle. Doch selbst ein Anstieg vom aktuellen Niveau aus müsste zunächst über 1.100 USD führen, um tatsächlich eine bullische Wirkung zu entfachen. In diesem Fall käme es zu einem weiteren Anstieg an die zentrale Barriere bei 1.135 USD. Darüber wäre dann der Weg bis 1.173 USD frei. (28.07.2021/ac/a/m)



