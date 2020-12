Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die in diesem Jahr lange Zeit wenig beachteten Platinpreise (ISIN XC0009665545/ WKN nicht bekannt) legten von Anfang November bis zum 4. Dezember knapp 30 Prozent zu und kletterten mit rund 1.080 US-Dollar je Feinunze auf ein Vier-Jahres-Hoch, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Die Probleme auf der Angebotsseite durch temporäre Minenschließungen in Südafrika würden anhalten, weshalb für dieses Jahr ein Angebotsdefizit von knapp 200.000 Feinunzen zu erwarten sei. Auf der Nachfrageseite dürfte die Autoindustrie 2020 zwar 2,4 Millionen Feinunzen beziehungsweise 16 Prozent weniger als im Vorjahr für Dieselkatalysatoren benötigen. Die physische Nachfrage nach Barren und Münzen - vor allem aus Japan und aus den USA - sollte allerdings auf ein neues Rekordniveau ansteigen; zudem werde aus China aktuell eine deutliche Erholung der Schmuckindustrie berichtet. Mittlerweile dürften diese positiven Entwicklungen zu einem großen Teil zwar schon eingepreist sein; mit einer erwarteten Erholung der Autoindustrie könnte Platin jedoch mittelfristig weiterhin leichtes bis moderates Potenzial aufweisen. (08.12.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



mehr >