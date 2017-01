Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn eines Jahres setzt beim Platinpreis häufig eine kleine Zwischenrally ein, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



In den vergangenen zehn Jahren sei der Preis des Edelmetalls im ersten Quartal um durchschnittlich gut 10 Prozent nach oben gesprungen. In den drei restlichen Quartalen sei es für den Platinpreis tendenziell eher abwärts gegangen - im Durchschnitt zwischen 1,6 und 4,7 Prozent. Zu Beginn dieses Jahres scheine sich die saisonale Stärke beim vorwiegend in der Autoindustrie stark nachgefragten Edelmetall wieder einmal zu bestätigen.



Der Platinpreis habe seine Talfahrt pünktlich zum Jahresauftakt beendet und den seit August etablierten Abwärtstrend bei etwa 920 US-Dollar nach oben verlassen. Da hier auch das Oktober-Tief und die 38-Tage-Linie verlaufen seien, sei ein erstes starkes Kaufsignal generiert worden. Ein weiteres Kaufsignal sei am Donnerstagmorgen generiert worden, als auch das Dezember-Hoch bei 952 Dollar überquert worden sei. Der Platinpreis habe nun Platz bis zum November-Hoch bei etwa 1.021 Dollar. Zuvor stelle sich bei 1.007 Dollar noch die 200-Tage-Linie in den Weg. Das langfristige Chartbild sehe allerdings weiterhin angeschlagen aus und würde sich erst deutlich aufhellen, wenn der gut vierjährige Abwärtstrend bei aktuell etwa 1.124 Dollar ebenfalls gebrochen würde. Sollte der Platinpreis erneut unter die Marke von 920 Dollar fallen, könnten weitere Verluste folgen und sogar ein Rücksetzer auf das Dezember-Tief bei 885 Dollar drohen. (Ausgabe vom 06.01.2017) (09.01.2017/ac/a/m)