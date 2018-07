Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ist der mittelfristige Abwärtstrend weiterhin intakt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In den letzten Tagen habe sich das Chartbild sogar weiter verschlechtert, denn die Bullen hätten den Kampf um die nachhaltige Rückeroberung der 850 USD-Marke verloren. Der Preis sei in dieser Woche wieder unter die untere Trendbegrenzungslinie gefallen. Es würden weitere Verluste drohen.



Aktuell notiere Platin bei 813 USD. Knapp über der runden 800 USD-Marke befinde sich eine wichtige Unterstützungszone. Sollte Platin dieses Kursniveau nachhaltig unterschreiten, dann würde ein weiterer Abverkauf in Richtung 775 USD drohen. Die Bullen sollten also möglichst alles in die Waagschale werfen, damit der Preis nicht auf Tagesbasis unter die 800 USD-Marke rutsche. Entspannung könne es erst bei einem Tagesschlusskurs über 845 USD geben. (18.07.2018/ac/a/m)