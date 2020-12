Paris (www.aktiencheck.de) - Platin ( ISIN XC0009665545 WKN nicht bekannt) bewegte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben, nachdem unterhalb der 894 USD ein Boden ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten sich in diesem Zuge bis zur Hürde bei 1.044 ZUSD schieben können, bevor darunter eine Konsolidierung eingesetzt habe.Aus der mehrwöchigen bullischen Flaggenformation breche Platin aktuell nach oben aus, sodass die Rally nachhaltig fortgesetzt werden könnte. Würden sich Anschlusskäufe oberhalb der 1.067 USD zeigen, öffne sich der Weg mittelfristig bis in den Bereich 1.177 USD. Ein Pullback bis in den Bereich 1.110 USD könnte zuvor aber jederzeit noch anstehen. (30.12.2020/ac/a/m)