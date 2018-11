Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Eine zweiteilige Erholungsbewegung hatte Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) seit dem Augusttief bei 751 USD bis an den starken Widerstand bei 868 USD angetrieben, ehe den Bullen dort in den letzten Tagen die Kräfte schwanden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mehrere Ausbruchsversuche seien scheitert und der Wert habe anschließend von der Hürde unter den Support bei 845 USD zurückgesetzt. In der Folge sei auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit ein weiteres Korrektursignal aktiviert worden. Aktuell würden die Käufer versuchen, Platin knapp unter der Trendlinie zu stabilisieren.



Mit dem Kursrückgang der letzten Tage habe Platin eine Korrektur begonnen, die sich unterhalb der Aufwärtstrendlinie bis an die Unterstützung bei 806 USD fortsetzen könnte. Dort hätten die Bullen gute Chancen, das Ruder herumzureißen und den Wert wieder bis 845 USD zu kaufen. Ein Ausbruch über die Marke würde für eine Kaufwelle bis 868 und 885 USD sorgen. Breche der Wert dagegen auch unter die 805 USD-Marke ein, wäre die Erholung seit August beendet. In diesem Fall käme es zu einer Abwärtsbewegung bis 775 USD. (15.11.2018/ac/a/m)