Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD), der nach dem Scheitern an der wichtigen übergeordneten Widerstandsmarke bei 1.173 USD die vorherige Kaufwelle ablöste, führte in den letzten Tagen an den Support bei 988 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe sich der Wert Mitte März leicht erholen können, sei aber im Bereich von 1.032 USD wieder nach Süden abgedreht und habe gestern bereits die 988-USD-Marke unterschritten. Knapp über der Unterstützung bei 948 USD sei das Edelmetall aber wieder nach oben gedreht.



Kurzfristig seien die wichtigsten Ziele auf der Unterseite abgearbeitet und eine Erholung möglich, solange sich Platin über 948 und 988 USD halten könne. Bei einem Anstieg über 1.010 USD wäre auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie überwunden und ein kleines Longsignal mit einem ersten Ziel bei 1.032 USD aktiv. Über dem letzten Hoch bei 1.044 USD wäre dann ein bullischer Konter mit Zugewinnen bis 1.103 USD möglich. Sollte Platin dagegen wieder unter 988 USD fallen, könnte bei 948 USD eine Bodenbildung folgen. (30.03.2022/ac/a/m)

