Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen ausgehend von der Hürde bei 957 USD abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten herausgefallen und hätten die bei 871 USD liegende Unterstützung erreicht. Darüber sei eine Stabilisierung gelungen, welche zuletzt zum gebrochenen Aufwärtstrend geführt habe.



Zunächst könnte Platin nur einen weiteren bärischen Pullback an den gebrochenen Trend vollziehen. Würden die Notierungen dort nach unten abrutschen, seien schnell Abgaben bis in den Bereich der 871 UISD erneut möglich. Darunter drohe ein neues Verkaufssignal bis 832 USD. Wenn Platin sich jedoch auch über den bei 935 USD liegenden Abwärtstrend schieben könne, würde sich der Weg bis 957 USD öffnen. (11.12.2019/ac/a/m)

