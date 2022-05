Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) befindet sich seit März in einer intakten Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich eine fallende Unterstützungslinie ausgebildet. Diese sei zuletzt Anfang Mai bei rund 905 USD touchiert worden. Nach dieser Berührung habe sich der Preis bis fast exakt 1.000 USD erholen können. Seit dem habe es keine größeren Sprünge bzw. neue Signale gegeben. Die Marktteilnehmer hätten zuletzt um die 950-USD-Marke gekämpft.



In dieser Woche habe Platin ein Hoch bei 978 USD erreicht. Sollte dieses Hoch überschritten werden, dann dürfte erneut ein Angriff auf die runde 1.000er-Marke erfolgen. Ein handfestes Kaufsignal würde jedoch erst nach einem Tagesschlusskurs über 1.025 USD entstehen. In diesem Fall dürfte der Weg für einen Anstieg bis 1.100 USD frei sein. Komme es in den nächsten Tagen zu keinem Anstieg über 1.000 USD, könnte ein neuer Test der 910-USD-Marke bevorstehen. Ein neues prozyklisches Verkaufssignal würde unterhalb von 893 USD entstehen. (25.05.2022/ac/a/m)



