Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) schob sich in den vergangenen Wochen stark nach oben und erreichte zunächst die Hürde bei 1.044 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darunter sei es im Dezember zu einer Konsolidierung gekommen, welche trendbestätigend in der Vorwochen nach oben aufgelöst worden sei.



Der Ausbruch aus der bullischen Flaggenformation habe ein neues Aufwärtswelle eingeleitet, welche zunächst weiter bis 1.178 USD führen könnte. Davon ausgehend sei ein Rücklauf wahrscheinlich. Abgaben unter 1.044 USD sollten aktuell bereits vermieden werden. Bärisch werde es vor allem bei einem Bruch des bei 1.010 USD liegenden Aufwärtstrends, was sich aktuell nicht andeute. (06.01.2021/ac/a/m)

