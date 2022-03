Paris (www.aktiencheck.de) - Während Silber und Palladium angesichts des Krieges in der Ukraine mit Gold mitgelaufen sind, hat Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) leicht nachgegeben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fantasie berge indes die absehbar steigende Nachfrage seitens der Automobilindustrie, die bei der Herstellung von Katalysatoren derzeit vor allem auf Palladium setze. Da Russland hier jedoch knapp 40 Prozent des weltweiten Minenangebots stelle, könnte es zu massiven Lieferausfällen kommen. Diese Unsicherheit mache Palladium schon jetzt sehr teuer. Die Automobilproduzenten dürften daher wohl zunehmend versuchen, auf das Schwestermetall Platin zu setzen. Dessen Preis notiere im Unterschied zu Palladium nicht nur weit von einem Rekordhoch entfernt, sondern auch die Abhängigkeit der Industrie von Russland sei bei Platin weniger stark ausgeprägt als bei Palladium. Dazu passe auch die jüngste Prognose des World Platinum Investment Council.Der Verband erwarte für das laufende Jahr einen gegenüber 2021 nur noch halb so hohen Angebotsüberschuss von 650.000 Unzen. Während das Angebot aufgrund der geringeren Minenproduktion leicht zurückgehen solle, dürfte die Nachfrage deutlich anziehen. Aus antizyklischer Sicht könnte sich nun angesichts dieser Gemengelage womöglich eine Depot-Beimischung von Platin mittelfristig auszahlen. (25.03.2022/ac/a/m)