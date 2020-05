Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen nach einer Erholung über der Unterstützung bei 751 USD seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zur Ausbildung eines kleinen symmetrischen Dreiecks gekommen, welches nach oben an den Vortagen trendbestätigend aufgelöst worden sei.



Der dynamische Ausbruch auf der Oberseite biete die Chance einer zweiten größeren Aufwärtswelle. Kursgewinne bis in den Bereich 951 USD könnten noch möglich werden. Zunächst müsse aber einkalkuliert werden, dass es unterhalb der 861 USD nochmals zu einem Rücklauf komme. Erst unterhalb des bei 757 USD liegenden Aufwärtstrends trübe sich das Chartbild wieder ein. (20.05.2020/ac/a/m)

