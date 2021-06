Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während der gestrigen Sitzung konnten wir Preisanstiege bei den Edelmetallen beobachten, die teilweise durch die Abwertung des Dollars verursacht wurden, so die Experten von XTB.



Die Experten würden einen Blick auf die technische Situation auf dem Platinmarkt (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) werfen, wo ein Bullish-Engulfing-Muster auf dem Tages-Chart erschienen sei. Betrachte man das übergeordnete Bild, so habe sich der jüngste Ausverkauf beim Platinpreis nach dem Bruch unter die wichtige Unterstützung bei 1.130 Dollar, die mit der unteren Begrenzung der 1:1-Struktur markiert gewesen sei, verstärkt. Gemäß der Overbalance-Methodik könne eine Negierung der Struktur zu einer Trendumkehr führen.



Nichtsdestotrotz sei es erwähnenswert, dass sich die Abwärtsbewegung in der Nähe des wichtigen Unterstützungsniveaus bei 1.015 Dollar verlangsamt habe, das durch das 61,8% Fibonacci-Retracement und frühere Kursreaktionen markiert sei. Gelinge es den Käufern, den Kurs über diesem Niveau zu halten, wäre eine Bewegung in Richtung 1.130 Dollar möglich. Andererseits könnte ein Bruch dieser Unterstützung den Weg in Richtung der 930-Dollar-Marke freisetzen. (22.06.2021/ac/a/m)



