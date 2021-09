Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen war der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) von einer starken Verkaufswelle erfasst und unter die Unterstützungen bei 988 und 948 USD gedrückt worden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst der Support bei 908 USD habe den Abverkauf am vergangenen Montag stoppen können. Dabei sei es der Käuferseite gelungen direkt die Rückeroberung der 948-USD-Marke durchzuführen und so eine erste Stabilisierungsphase einzuleiten. Auch heute könne sich der Kurs des Edelmetalls bislang über der Marke behaupten.



Die Dynamik des Abwärtstrends sei zunächst ausgebremst und kurzfristig die Bullen im Vorteil. Solange Platin über 925 USD notiere, könne sich die Erholung weiter bis 988 USD fortsetzen und damit schon wieder in den Bereich der vorherigen Seitwärtsspanne reichen. Allerdings käme dort ein sehr harter Widerstand ins Spiel, an dem der Wert nach unten abdrehen dürfte. Ein Anstieg über 988 USD hätte dagegen ein Kaufsignal und Zugewinne bis 1.013 und 1.032 USD zur Folge. Sollte der Wert dagegen unter 925 USD fallen, könnte ausgehend von 908 USD und der Kurszielzone bei 885 USD der nächste Aufwärtsimpuls starten. Darunter dürfte Platin aber bis 822 USD einbrechen. (22.09.2021/ac/a/m)

