Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bis Ende Juni war der Kurs von Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) unter Druck und fiel in einer dynamischen Abwärtsbewegung an den Bereich der Unterstützung bei 775 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Kurz vor der Marke sei den Bullen jedoch eine Bodenbildung gelungen, die mit dem Bruch der Hürde bei 831 USD und dem Anstieg über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie abgeschlossen worden sei. Zuletzt sei auch der Widerstand bei 845 USD überschritten worden.



Der Anstieg der letzten Tage habe an Aufwärtsdynamik zulegen können und dürfte sich jetzt bis an den markanten Widerstand bei 868 USD fortsetzen. Auf diesem Niveau könnten die Bären allerdings wieder zuschlagen und Platin bis 831 USD abverkaufen. Sollte die Hürde bei 868 USD dagegen überschritten werden, seien Zugewinne bis 885 USD und damit die mittelfristige Fortsetzung des Anstiegs wahrscheinlich. Unterhalb von 831 USD wäre der Anstieg dagegen in Gefahr und ein Einbruch bis 806 USD zu erwarten. Darunter käme es bereits zu einer Verkaufswelle bis 775 USD. (24.07.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



mehr >