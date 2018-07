Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) gab es in dieser Woche den gewünschten schnellen Ausverkauf unter die 800 USD-Marke, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend hätten die Preise direkt wieder angezogen. Das Reversal gebe nun Hoffnung auf eine größere Gegenbewegung in den nächsten Tagen. Doch noch gebe es kein handfestes Gegensignal, denn nach dem Abverkauf sei u.a. noch kein neues Wochenhoch erreicht worden. Das neue Mehrjahrestief liege nun bei 793 USD.



Unterhalb von 845 USD hätten die Bären noch leichte Vorteile und diese könnten noch einmal einen Test der runden 800 USD-Marke forcieren. Ein Bruch dieser Marke auf Tagesschlusskursbasis wäre ein neues Verkaufssignal mit Ziel 775 USD. Doch dieses Szenario werde nicht präferiert. Ein Tagesschlusskurs über der markanten Hürde bei 845 USD sollte einen Anstieg bis ca. 870 USD auslösen. Weiteres Kurspotenzial würde sich oberhalb von 885 USD ergeben. In diesem Fall wäre eine Aufwärtsbewegung deutlich über 900 USD denkbar. (05.07.2018/ac/a/m)