Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen stabil nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zunächst sei mit dem Ausbruch über 832 USD die Vollendung eines kleinen Bodens gelungen, was nach einem Pullback bis zur Hürde bei 915 USD geführt habe. Dort habe sich der Kursverlauf in den vergangenen Wochen seitwärts bewegt, habe aber die Unterstützung bei 877 USD halten können.



Ein Ausbruch aus der kurzfristig gebildeten Handelsspanne dürfte bald möglich werden. Schaffe es Platin über die 915 USD hinaus, würde sich der Weg nach oben weiter öffnen, sodass im nächsten Schritt die 958 USD erreichbar wären. Abgaben unter 877 USD sowie unter den dort liegenden Aufwärtstrend sollten hingegen vermieden werden. Dies dürfte einen weiteren Pullback in Richtung 832 USD einleiten. (30.04.2019/ac/a/m)

