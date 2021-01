Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer starken Rallyphase, die Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bis auf 1.129 USD und damit in die Nähe des anvisierten Kursziels bei 1.135 USD geführt hatte, setzte Anfang Januar eine leichte Korrektur ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Wert an den Support bei 1.013 USD gedrückt, der von den Bullen verteidigt worden sei. Ausgehend von der Marke habe Platin zuletzt wieder über die 1.066-USD-Marke angezogen und habe fast schon wieder das Verlaufshoch erreicht.



In Kürze könnte auch die 1.129-USD-Marke attackiert werden und sich der steile Aufwärtstrend der letzten Monate erfolgreich fortsetzen. Denn oberhalb der Ziel- und Widerstandsmarke bei 1.135 USD wäre die nächste Hürde erst bei 1.170 USD anzutreffen. Darüber könnte Platin auch kurz bis 1.193 USD steigen. Ein nachhaltiger Rückfall unter die Unterstützung bei 1.066 USD hätte dagegen eine Fortsetzung der Korrekturphase mit Abgaben bis 1.036 und 1.013 USD zur Folge. Von dort aus sollte sich der Aufwärtstrend allerdings fortsetzen. (20.01.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



