Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Scheitern an der Hürde bei 1.103 USD setzte bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) im November eine weitere Verkaufswelle ein, die den Kurs des Edelmetalls bis 901 USD drückte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Knapp unter der zentralen Unterstützung sei der Einbruch aber abgebremst und von einer Erholung abgelöst worden, die zunächst bis 1.002 USD geführt habe. An dieser Hürde sei Platin in der Vorwoche nach Süden abgedreht, ehe es im gestrigen Handel zu einem bullischen Konter gekommen sei.



Um die kurzfristige Erholung jetzt fortzusetzen, müsste der Wert zunächst über die Hürde bei 988 USD klettern. In der Folge wäre ein weiterer Angriff auf die starke Barriere bei 1.002 USD zu erwarten. Ein Ausbruch sei auch in der aktuellen Konstellation eher unwahrscheinlich, könnte aber zu einer Fortsetzung der Erholung bis 1.032 USD führen. Sollte Platin dagegen wieder unter 948 USD fallen, wäre der Anstieg neutralisiert und die Gefahr einer weiteren steilen Abwärtsbewegung erhöht. Diese dürfte unterhalb von 925 USD direkt bis 901 USD und später bis 860 USD führen. (12.01.2022/ac/a/m)

