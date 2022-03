Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit einem Tief bei 893 USD, das Mitte Dezember markiert wurde, befindet sich Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) nun schon in einem Aufwärtstrend und konnte zuletzt aus einer dreiecksförmigen Korrektur über die Hürde bei 1.066 USD ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit habe sich eine weitere Kaufwelle entfacht, die fast bis an den Widerstand bei 1.135 USD gereicht habe. Doch kurz vor der Marke sei der Anstieg in sich zusammengebrochen und der Kurs des Edelmetalls sei wieder auf die wichtige Supportmarke bei 1.032 USD zurückgefallen.



Die Bullen hätten bei Platin gezeigt, zu welchen Kurssprüngen sie imstande seien. Aktuell schlage das Pendel aber in die Gegenrichtung aus und der Kurs des Edelmetalls drohe bei einem Scheitern an der nahen Hürde bei 1.066 USD wieder bis 1.032 USD und darunter bereits bis 1.002 USD abverkauft zu werden. Um dies zu verhindern, sollte im ersten Schritt die 1.066-USD-Marke zurückerobert werden. Dann könnte der Wert wieder Kurs auf den Widerstand bei 1.103 USD nehmen. Darüber wäre ein kurzfristiges Kaufsignal aktiv und ein Sprung bis 1.135 und 1.146 USD möglich. (02.03.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >