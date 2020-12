Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die steile Kaufwelle, die Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) im November erfasste, führte den Wert bis weit über das bisherige Verlaufshoch bei 1.004 USD in Richtung des Kursziels bei 1.070 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



An dieser Stelle sei der Wert nach einem kurzen Intradayausbruch wieder nach unten abgedreht und habe an die Ausbruchsmarke bei 1.004 USD zurückgesetzt. Dort hätten die Bullen zwar einen weiteren Anstieg gestartet, seien allerdings schon im Bereich kurz vor der 1.070-USD-Marke wieder gestoppt worden. Es sei ein Abverkauf bis 987 USD gefolgt.



Die Korrektur gefährde den vorherigen Aufwärtstrend zwar noch nicht. Aber ihre Dynamik sollte zu denken geben. Gelinge jetzt eine Bodenbildung bei 987 USD, müsste für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends der Widerstandsbereich bei 1.036 bis 1.041 USD überwunden werden. Damit würden die Käufer den Weg für einen Angriff auf die 1.070-USD-Marke und das Hoch bei 1.082 USD ebnen. Darüber käme es bereits zu einer Kaufwelle bis 1.100 und 1.130 USD. Abgaben unter 987 USD müssten dagegen bei 948 USD gestoppt werden. Dort könnte sich die Rally der Vorwochen wieder langsam aufbauen. Darunter wäre dagegen ein Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis 908 USD zu erwarten. (23.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >