Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen wieder abwärts und konsolidierte den steilen Anstieg aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Bruch des mehrwöchigen Aufwärtstrends gekommen, was jedoch keinen verstärkten Verkaufsdruck nach sich gezogen habe.



Weitere Abgaben seien bei Platin nach dem erfolgten Trendbruch möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der längerfristigen Aufwärtstrendlinie bei 1.060 USD. Sollte jedoch ein Anstieg über die 1.200 USD gelingen, biete sich bereits die Chance einer Wiederaufnahme der Rally. (31.03.2021/ac/a/m)

