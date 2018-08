Tradegate-Aktienkurs Pirelli-Aktie:

6,886 EUR -5,26% (31.08.2018, 09:01)



Borsa Italiana-Aktiekurs Pirelli -Aktie:

7,058 EUR -3,00% (31.08.2018, 10:35)



ISIN Pirelli-Aktie:

IT0005278236



WKN Pirelli-Aktie:

A2DX1M



Ticker-Symbol Pirelli-Aktie:

2PI



Kurzprofil Pirelli & C. S.p.A.:



Die Pirelli & C. S.p.A. (ISIN: IT0005278236, WKN: A2DX1M, Ticker-Symbol: 2PI) ist ein italienischer Reifenhersteller mit Sitz in Mailand. Das Unternehmen ist seit 2015 eine Tochtergesellschaft der ChemChina. (31.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Pirelli-Aktienanalyse von Analysten Cristian Dirpes und Alexander Haissl von der Privatbank Berenberg:Cristian Dirpes und Alexander Haissl, Analyst der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkaufder Aktie des Reifenherstellers Pirelli & C. S.p.A. (ISIN: IT0005278236, WKN: A2DX1M, Ticker-Symbol: 2PI) und senkt das Kursziel von 7 auf 6,50 Euro.Der aktuelle Bewertungsaufschlag auf den Sektor lasse sich nur rechtfertigen, wenn das italienische Unternehmen weitgehend immun wäre gegenüber einer sich verschlechternden Marktdynamik, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies würden die Analysten allerdings nicht glauben. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Cristian Dirpes und Alexander Haissl, Analyst der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Pirelli-Aktie von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 7 auf 6,50 Euro reduziert. (Analyse vom 31.08.2018)Börsenplätze Pirelli-Aktie: