Börsenplätze Pinduoduo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

136,00 EUR -2,16% (13.01.2021, 21:42)



NASDAQ-Aktienkurs Pinduoduo-Aktie:

164,80 USD -2,76% (13.01.2021, 22:00)



ISIN Pinduoduo-Aktie:

US7223041028



WKN Pinduoduo-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol Deutschland Pinduoduo-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Ticker-Symbol Pinduoduo-Aktie:

PDD



Kurzprofil Pinduoduo Inc.:



Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD) betreibt eine große chinesische E-Commerce-Plattform mit integrierten sozialen Netzwerken. Als Pionier von dynamischen Online-Einkaufserlebnissen baute das Unternehmen eine Plattform auf, die Onlinehandel mit sozialen Netzwerken kombiniert. Pinduoduo gehört zu den größten chinesischen E-Commerce-Plattformen und betreibt einen interaktiven virtuellen Marktplatz, auf dem sich die Nutzer austauschen können, während sie sich nach Produkten umsehen. Über Pinduoduo können Käufer Produktinformationen mit sozialen Netzwerken teilen und Freunde, Familie und soziale Kontakte einladen, um gemeinsam online einzukaufen. Die eigene IT-Infrastruktur verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos. Außerdem baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Machine Learning für die Optimierung von Dienstleistungen und Anwendungen aus. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinduoduo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Anbieters Pinduoduo Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD) unter die Lupe.Nach dem Tod einer jungen Frau, die mitten in der Nacht auf dem Heimweg zusammengebrochen sei, sei schon der zweite Pinduoduo-Angestellte in den vergangenen zwei Wochen verstorben. Diesmal handele es sich um Selbstmord. Das verstärke die Diskussion um die Arbeitsbedingungen bei der chinesischen E-Commerce-Größe.Am Wochenende sei ein Arbeiter von einem Hochhaus in den Tod gesprungen. Das habe Pinduoduo bestätigt. Der Hintergrund sei unklar. Auffällig aber: Es sei der zweite Todesfall innerhalb kurzer Zeit. Die verstorbene Frau habe sich vor ihrem Tod laut der chinesischen Plattform Caixin in einem Social-Media-Beitrag beklagt: "Die kapitalistische Revolution hat die gewöhnlichen Leute wirklich verschlungen." Der Fall habe in China für Aufsehen gesorgt. Die Arbeitsbedingungen bei Pinduoduo würden bereits untersucht.Zudem habe sich zu Wochenbeginn ein Bote des Alibaba-Lieferdienstes Ele.me selbst angezündet und habe mit Verbrennungen ins Krankenhaus gemusst, berichte ebenfalls Caixin. Es habe sich womöglich um eine Protestaktion wegen einer ausstehenden Lohnzahlung gehandelt.Pinduoduo sei trotz ambitionierter Bewertung eine laufende Empfehlung. Ob der schwache Wochenstart der Aktie auf die Diskussion um die Arbeitsbedingungen zurückzuführen sei, lasse sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Klar sei aber: Die Fälle würden kein gutes Licht auf das Unternehmen werfen. In einer Zeit, in der nicht zuletzt bei institutionellen Anlegern auch soziale Kriterien bei der Aktienauswahl zunehmend eine Rolle spielen würden, wären sowohl Pinduoduo als auch Ele.me aber gut beraten, die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link